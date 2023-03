Prince Harry et Meghan Markle : Dîner en amoureux à Los Angeles, le couple épanoui malgré les polémiques

Depuis la fin de l'harassante promotion entamée pour la sortie de son livre Spare (Le Suppléant en français), une autobiographie sans concession, le prince Harry s'était fait plutôt discret. De retour dans son immense villa de Montecito aux côtés de son épouse Meghan Markle et de leurs deux enfants (Archie, presque 4 ans, et Lilibet, 21 mois) en effet, il s'était surtout consacré sur l'épineuse question du moment : doit-il se rendre au couronnement de son père, le roi Charles, ou non ?

Un problème difficile à résoudre pour lui, puisque les deux camps semblent aussi butés l'un que l'autre, mais qui semble ne pas lui avoir enlevé son sourire : le trentenaire a en effet été vu pour la première fois depuis la sortie de son livre en plein coeur de Los Angeles, alors qu'il entrait dans l'un des lieux les plus huppés de la ville, San Vicente Bungalows.

Bien sûr accompagné de son épouse, sublime dans sa veste beige et son legging noir, le prince semblait particulièrement heureux et est rentré d'un pas assuré dans le restaurant. Sa femme, quant à elle, était protégée par un parapluie et des gardes du corps, qui l'ont escortée jusqu'à l'entrée. Ensuite, le couple a pu profiter d'un moment intime : dans ce club, où seuls les membres sont admis, les portables, appareils photos ou autres objets de ce genre sont interdits.