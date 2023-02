"Un prince débile : Le prince Harry et Meghan Markle brutalement critiqués par une série culte

Le prince Harry et sa femme Meghan Markle seraient-ils en train d'agacer les Américains ? En tout cas, c'est le message que la série South Park a voulu leur faire passer le 15 février dernier, avec le dernier épisode de la 26ème saison. Dans celui-ci, les personnages principaux rencontrent le couple, présenté comme "le prince et la princesse du Canada".

Et sont très fortement agacés par un trait de leur comportement que beaucoup leur ont déjà reproché ces derniers temps : clamer qu'ils veulent vivre loin des médias... mais tout faire pour obtenir leur attention, à grand renfort de livre, de série et d'interview. Lassés de cela, et d'entendre parler d'eux, les personnages n'hésitent pas à y aller fort : "Ça me rend complètement fou ! Je n'en peux plus d'entendre parler d'eux, mais je ne peux pas leur échapper : ils sont partout !", assène notamment Kyle avant que Craig ne lui réponde : "Mais on n'en a rien à secouer d'un prince débile et de sa stupide femme".

Une critique plutôt violente, couplée à une parodie de leur vie que beaucoup ont reconnue. En effet, dans la série, le couple se rend notamment à l'enterrement de la reine du Canada (référence aux obsèques de la reine Elizabeth le 19 septembre dernier). Et à leur arrivée, ils sont hués par le reste de la famille royale qui n'a pas aimé leur "dénigrement". On espère cependant que le prince William, sa femme, et ses cousins notamment se sont conduits de manière plus classe lors du retour du prince Harry à Londres !

Mais ce n'est pas tout : les créateurs de la série, qui regorgent d'idées pour se moquer du fils cadet de Charles III, l'imaginent arrivant sur un plateau de télévision en brandissant des pancartes. "Arrêtez de nous regarder" et "Nous voulons de l'intimité". Et lorsque l'on voit leurs très nombreuses interviews dans les médias pour parler... de leur haine des médias, on ne peut que comprendre !

Une "tournée mondiale de la vie privée" !

Enfin, pour finir leur comparaison, ils montrent un couple faisant un carnage et quittant le plateau lorsque les interviews ne leur plaisent pas ou lançant dans une "tournée mondiale de la vie privée", pendant laquelle ils réclament une certaine vie privée tout en voyageant dans le monde entier. Difficile de ne pas comprendre la référence au couple princier, qui fait trainer le suspense sur sa présence au prochain couronnement et exigerait des excuses de la famille royale, que celle-ci refuserait de leur donner.

Mais on voit bien, à travers cet épisode, à quel point surtout les Etats-Unis commencent également à en avoir marre de cette histoire.