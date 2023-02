Diaporama : "Un prince débile : Le prince Harry et Meghan Markle brutalement critiqués par une série culte

Le prince Harry et Meghan Markle commencent à agacer fortement aux Etats-Unis en raison de leur discours paradoxal. Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, en calèche à la sortie du château de Windsor après leur mariage © BestImage, Agence / Bestimage

Ils y sont décrits comme un "prince débile" et sa "femme stupide" par les personnages. Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, en calèche à la sortie du château de Windsor après leur mariage le 19 mai 2018 © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 21