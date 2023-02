Harry et Meghan humiliés et prêts à porter plainte ? Ils brisent le silence...

Le dessin animé South Park n'a jamais épargné personne dans l'actualité et le couple formé par Harry et Meghan, membres de la famille royale britannique qui ont renoncé à leur statut, en fait partie. Des attaques humoristiques qui ont fait couler beaucoup d'encre, au point d'obliger le prince et son épouse à hausser le ton. Pas pour critiquer l'oeuvre, mais pour démentir le fait qu'ils seraient prêts à porter plainte contre le show.

Harry (38 ans) et Meghan (41 ans) sont ridiculisés dans un épisode de South Park intitulé La tournée mondiale 'vie privée', durant lequel on peut suivre les aventures d'un prince et une princesse du Canada qui font une tournée pour la promotion d'un livre. Tout porte à croire qu'il s'agit bien d'une parodie du petit frère de William et de sa femme. Le prince est roux à l'image de son alter ego britannique, vient de sortir une autobiographie comme celui qui est l'auteur du Suppléant tandis que la princesse porte la même tenue que l'ex-actrice lors du Trooping the Colour en 2018. Son personnage est dépeint dans le show comme une actrice, influenceuse et... victime.