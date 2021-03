Diaporama Rania de Jordanie délicieuse en tailleur rose : rare sortie de la reine avec Abdullah II

Photo de famille officielle des enfants de la reine Rania de Jordanie et du roi Abdullah II à l'occasion des 20 ans de la princesse Salma et des 23 ans de la princesse Iman.

La reine Rania de Jordanie et sa fille la princesse Iman en visite au Bed & Breakfast Beit al Baraka et Beit Al Ward à Umm Qais en Jordanie. Le 6 juillet 2020

La première dame Brigitte Macron, le roi Abdallah II de Jordanie, le président Emmanuel Macron, la reine Rania - Le président de la République française et sa femme accueillent le roi et la reine de Jordanie au palais de l'Elysée à Paris le 29 mars 2019. © Stéphane Lemouton / Bestimage

Le roi Abdallah de Jordanie et la reine Rania de Jordanie, le président des Etats-Unis Donald Trump et sa femme Melania Trump - Le roi Abdallah de Jordanie et la reine Rania sont reçus par Donald et Melania Trump à la Maison Blanche à Washington, le 25 juin 2018.