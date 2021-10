Diaporama Roger Moore : Mort de Luisa Mattioli, la 3e femme du James Bond

1 / 11 Roger Moore : Mort de Luisa Mattioli, la 3e femme du James Bond

2 / 11 Roger Moore en famille avec sa femme Luisa Mattioli et son fils Christian Moore sur le tournage du film James Bond "The Man with the Golden Gun" à Los Angeles

3 / 11 Roger Moore statue de cire de l'ancien interprètre de James Bond au musée Madame Tussaud à Berlin, le 4 octobre 2016. © Future-Image via ZUMA Press/Bestimage

4 / 11 Roger Moore en famille avec sa femme Luisa Mattioli et son fils Christian Moore sur le tournage du film James Bond "The Man with the Golden Gun" à Los Angeles en 1974.





5 / 11 Exclusif - Sir Roger Moore et sa femme Kristina Tholstrup - Soirée pour les 80 ans de Bertil Bernadotte (cousin du roi de Suède) au Brook's club à Londres le 12 octobre 2015





6 / 11 Roger Moore et sa femme Kristina Tholstrup - Le prince Albert II de Monaco remet les prix de la "Monte Carlo Polo Cup 2016" le 18 septembre 2016. © Claudia Albuquerque / Bestimage





7 / 11 Exclusif - Roger Moore et sa femme Kristina s'arrêtent dans une pharmacie de Saint-Paul-de-Vence le 3 juillet 2016.





8 / 11 Roger Moore, invité d'honneur à l'émission "I migliori anni" sur la Rai1 à Rome en Italie, le 29 avril 2016





9 / 11 Roger Moore et sa femme Kristina Tholstrup - Cérémonie "Look! Woman of the Year Award 2015" à Vienne en Autriche le 17 novembre 2015.

10 / 11 Roger Moore - Cérémonie "Look! Woman of the Year Award 2015" à Vienne en Autriche le 17 novembre 2015.