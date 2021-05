Diaporama Salma Hayek : "Je préfère mourir à la maison", confidences sur sa lutte secrète contre la Covid-19

Salma Hayek Pinault - Photocall de la soirée "InStyle and Warner Bros" dans le cadre de la 77e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles

Salma Hayek et son mari François Henri-Pinault - Soirée de cocktail Boucheron Place Vendôme lors de la fashion week à Paris, le 20 janvier 2019. © Olivier Borde/Bestimage

Salma Hayek, Ryan Reynolds dans la bande annonce du nouveau film "The Hitman's Wife's Bodyguard".

Salma Hayek et son mari François Henri-Pinault à la soirée LACMA Art + Film en l'honneur de Catherine Opie et Guillermo Del Toro présentée par Gucci à Los Angeles, le 3 novembre 2018

Salma Hayek et son mari François-Henri Pinault au photocall de la soirée "Vanity Fair Awards" à Madrid, le 26 septembre 2018.

Salma Hayek - People à la soirée "Vanity Fair Oscar Party" après la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles, le 9 février 2020.

Salma Hayek et son mari François-Henri Pinault - Palm Springs International Film Festival Awards Gala, le 2 janvier 2019

10 / 12

Salma Hayek lors du photocall de la soirée de gala des "2020 National Board of Reviews Awards" à New York City, New York, Etats-Unis, le 8 janvier 2020.