Diaporama Sandrine Rousseau "mauvaise perdante" ? Son attitude "pas constructive" critiquée

L'ancienne porte-parole d'EELV Sandrine Rousseau, l'ancien ministre socialiste et fondateur du mouvement Générations, Benoît Hamon, le premier secrétaire du Parti socialiste français (PS) Olivier Faure, la maire de Paris Anne Hidalgo, le secrétaire national d'EELV Julien Bayou, le député européen des Verts EELV Yannick Jadot et l'ancienne ministre de l'Écologie Corinne Lepage - Réunion des dirigeants de gauche en vue de 2022 à l'appel de Yannick Jadot, Paris, France, le 17 avril 2021. © Stéphane Lemouton/Bestimage

7 / 9

Yannick Jadot. Suite à l'appel à l'unité, lance le 29 mars 2021 par Yannick Jadot, député européen EELV, il a réuni les dirigeants de partis de la gauche avec des membres EELV : Julien Bayou, Secrétaire National EELV, Eric Piolle maire EELV de Grenoble, Sandrine Rousseau EELV, Benoît Hamon de Generation.s, Olivier Faure, secrétaire National Parti Socialiste, Anne Hidalgo, PS maire de Paris, Eric Coquerel, députe LFI, Parti Communiste français, Mathieu Orphelin députe ex-LREM, Guillaume Lacroix président du Parti radical de gauche, Corinne Lepage, présidente de Cap 21, Raphaël Glucksmann eurodéputé, de Place publique à l'hotel Holiday Inn dans le 19ème arrondissement de Paris, France, le 17 avril 2021, pour tenter de construire un rassemblement en vue de l'élection présidentielle en 2022. © Isa Harsin/Pool/Bestimage

Following the call for unity, launched on March 29, 2021 by Yannick Jadot, MEP of Europe