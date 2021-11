Diaporama Sébastien Auzière : Ce que le fils de Brigitte Macron n'aimait pas avec sa mère

1 / 18 Sébastien Auzière : Ce que le fils de Brigitte Macron n'aimait pas avec sa mère

2 / 18 Sébastien Auzière, fils de Brigitte Macron, lorsque le président Emmanuel Macron a reçu le collier de Grand maître de la Légion d'honneur dans la Salle des fêtes du palais de l'Elysée à Paris

3 / 18 Sébastien Auzière - Victoire du PSG (2) face à Manchester City (0) lors de la deuxième journée de la Ligue des champions au Parc des Princes à Paris le 28 septembre 2021. © Cyril Moreau/Bestimage

4 / 18 La première dame Brigitte Macron ( Robe Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton) lors de son arrivée au dîner du sommet fondateur de lAlliance Solaire Internationale (ASI) au palais présidentiel à New Delhi le 10 mars 2018. © Eliot Blondet / Pool / Bestimage

5 / 18 Sébastien Auzière - victoire du PSG (2) face à Manchester City (0) lors de la deuxième journée de la Ligue des champions au Parc des Princes à Paris le 28 septembre 2021. © Cyril Moreau/Bestimage

6 / 18 Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, Stéphane Bern, la Première dame Brigitte Macron et sa fille Tiphaine Auzière lors de l'inauguration du centre Historique Médiéval d'Azincourt 1415, France, le 29 août 2019.

7 / 18 Brigitte Macron et ses enfants Laurence Auzière Jourdan (cardiologue), Tiphaine Auzière (avocate) et Sébastien Auzière (chercheur en laboratoire pharmaceutique), Line Renaud - La famille, les amis et soutiens d'Emmanuel Macron dans les tribunes lors du grand meeting d'Emmanuel Macron à l'AccorHotels Arena à Paris, le lundi 17 avril 2017. © Dominique Jacovides - Sébastien Valiela / Bestimage





8 / 18 Brigitte Macron et ses enfants Laurence Auzière Jourdan (cardiologue), Tiphaine Auzière (avocate) et Sébastien Auzière (chercheur en laboratoire pharmaceutique), Line Renaud - La famille, les amis et soutiens d'Emmanuel Macron dans les tribunes lors du grand meeting d'Emmanuel Macron à l'AccorHotels Arena à Paris, le lundi 17 avril 2017. © Dominique Jacovides - Sébastien Valiela / Bestimage





9 / 18 Le Journal d'Ines, hors-série du magazine Elle du 18 novembre 2021

10 / 18 Brigitte Macron (Robe Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton) et le président Emmanuel Macron lors de la séance photo dans le parc Mirabell à Salzbourg le 23 août 2017.

11 / 18 Rendez-vous avec Tiphaine Auzière au lycée Autrement dont elle est la présidente du conseil d'administration à Paris le 20 mai 2020. Le Lycée Autrement est un établissement scolaire privé géré par une association loi 1901 à buts non lucratifs. Son objectif est de promouvoir l'excellence pédagogique et la mixité sociale en combattant les inégalités scolaires. © Sébastien Valiela / Bestimage

12 / 18 Tiphaine Auziere, sa mère la Première dame Brigitte Macron, Stéphane Bern et Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales lors de l'inauguration du centre Historique Médiéval d'Azincourt 1415, France, le 29 août 2019.

13 / 18 La première dame Brigitte Macron (Trogneux), sa fille Tiphaine Auzière et sa fille Elise vont voter à la mairie du Touquet pour le second tour des législatives, au Touquet le 18 juin 2017. © Sébastien Valiela-Dominique Jacovides/Bestimage





14 / 18 Brigitte Macron et ses enfants Laurence Auzière Jourdan (cardiologue), Tiphaine Auzière (avocate) et Sébastien Auzière (chercheur en laboratoire pharmaceutique) avec sa femme Christelle Auzière, Line Renaud et Françoise Noguès-Macron (la mère d'Emmanuel Macron) - La famille, les amis et soutiens d'Emmanuel Macron dans les tribunes lors du grand meeting d'Emmanuel Macron à l'AccorHotels Arena à Paris, le lundi 17 avril 2017. © Dominique Jacovides - Sébastien Valiela / Bestimage





15 / 18 Hélène Arnault, son mari Bernard Arnault, PDG de LVMH, Emmanuel Macron, président de la République et sa femme Brigitte Macron lors de l'inauguration de l'exposition "La collection Morozov, icônes de l'art moderne" à la Fondation Louis Vuitton à Paris le 21 septembre 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

16 / 18 Brigitte Macron et ses enfants Laurence Auzière Jourdan (cardiologue), Tiphaine Auzière (avocate) et Sébastien Auzière (chercheur en laboratoire pharmaceutique) - La famille, les amis et soutiens d'Emmanuel Macron dans les tribunes lors du grand meeting d'Emmanuel Macron à l'AccorHotels Arena à Paris, le lundi 17 avril 2017. © Dominique Jacovides - Sébastien Valiela / Bestimage





17 / 18 La première dame Brigitte Macron (Trogneux), sa fille Tiphaine Auzière et sa fille Elise vont voter à la mairie du Touquet pour le second tour des législatives, au Touquet le 18 juin 2017. Merci de flouter le visage des enfants avant publication - © Sébastien Valiela-Dominique Jacovides/Bestimage