Diaporama : Simon Castaldi "surveillé" par sa mère : le rôle important de Valérie Sapienza, première épouse de Benjamin Castaldi

1 / 13 Simon Castaldi "surveillé" par sa mère : le rôle important de Valérie Sapienza, première femme de Benjamin Castaldi

2 / 13 Simon Castaldi et ses parents Benjamin Castaldi et Valérie Sapienza, le 5 juillet 2019.

3 / 13 Benjamin Castaldi et son fils Simon sur Instagram

4 / 13 Exclusif - Aurore Aleman, ses deux filles Louise et Jade, Benjamin Castaldi,son père Jean-Pierre Castaldi, sa mère Catherine Allégret et ses fils Julien et Simon - Terrasse de la Mairie - Mariage civil de Benjamin Castaldi et Aurore Aleman à la mairie de Marseille, le 27 août 2016. © Jacovides-Moreau/Bestimage

5 / 13 Julien Castaldi, Simon Castaldi et leurs parents Benjamin Castaldi et Valérie Sapienza, le 5 juillet 2019 à Paris.

6 / 13 Exclusif - Julien Castaldi et son frère Simon, les fils de Benjamin Castaldi - Cérémonie religieuse - Mariage de Benjamin Castaldi et Aurore Aleman au Mas de La Rose à Eygalières, le 27 août 2016. © Jacovides-Moreau/Bestimage

7 / 13 Exclusif - Benjamin Castaldi et ses trois fils Julien, Simon et Enzo (selfie) - Arrivées à la mairie - Mariage de Benjamin Castaldi et Aurore Aleman à la mairie de Marseille, le 27 août 2016. © Jacovides-Moreau/Bestimage

8 / 13 Exclusif - Benjamin Castaldi et ses fils Julien, Simon et Enzo - Cérémonie religieuse - Mariage de Benjamin Castaldi et Aurore Aleman au Mas de La Rose à Eygalières, le 27 août 2016. © Jacovides-Moreau/Bestimage

9 / 13 Benjamin Castaldi sur Instagram

10 / 13 Simon Castaldi et Adixia sur Instagram

11 / 13 Simon Castaldi et Adixia sur Instagram

12 / 13 Simon Castaldi et Adixia sur Instagram