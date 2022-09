Simon Castaldi "surveillé" par sa mère : le rôle important de Valérie Sapienza, première épouse de Benjamin Castaldi

Souhaitant écrire une autobiographie sur sa "vérité" lorsqu'il aura entre "25 et 30 ans", Simon Castaldi avoue avoir en revanche hérité de nombreux défauts de son papa. "Mon père ne m'a pas beaucoup élevé mais j'ai beaucoup de ses gènes malheureusement (rires). Je crame beaucoup et j'aime me faire plaisir avec mon argent ! J'aime jouer au poker, aller dans de grands et beaux hôtels, bien manger et faire plaisir aussi. J'ai fais des placements qui m'ont rapporté un peu d'argent en crypto-monnaie", indique-t-il.

Ma mère est très présente

D'ordinaire très discret sur sa maman, il l'a pourtant évoqué au cours de cette interview avec beaucoup de tendresse. Maman poule, Valérie Sapienza semble veiller de près sur son fils. "Ma mère est très présente, elle gère mes comptes et surveille quand même de loin, avec mon beau-père. Je ne fais pas non plus n'importe quoi. Je n'ai pas honte d'en parler mais je ne veux pas faire les mêmes bêtises que mon père", confie Simon, reconnaissant de l'attention que lui porte sa maman.

Après son divorce avec Valérie Sapienza, Benjamin Castaldi s'est par la suite marié avec l'animatrice audiovisuelle Flavie Flament en 2002. Il a un fils avec elle, Enzo, né le 8 février 2004. Ils ont divorcé en juillet 2008. En 2011, il a épousé la journaliste Vanessa Broussouloux. Ils ont divorcé en en mai 2016. Le 27 août de la même année, il s'est marié avec une directrice d'audition de la société Endemol, Aurore Aleman, rencontrée en 2015. Ensemble, ils sont devenus parents d'un petit garçon prénommé Gabriel le 27 août 2020.