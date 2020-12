Diaporama Sophie Marceau dans "La Boum" : quelle autre actrice du film aurait dû jouer Vic ?

1 / 10 Sophie Marceau - Archives

2 / 10 Sophie Marceau - Pressroom lors de la 43ème cérémonie des Cesar à la salle Pleyel à Paris, le 2 mars 2018. © Dominique Jacovides - Olivier Borde / Bestimage

Pressroom at the 43nd Cesar Ceremony held at the "Salle Pleyel" in Paris, France on March 2nd 2018.

3 / 10 Info - Sophie Marceau a perdu son père Benoît Maupu d'une longue maladie samedi 3 octobre. L'enterrement a eu lieu mardi 6 dans la plus stricte intimité dans le village de Segonzac - Sophie Marceau sur le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture du 9ème festival international du film de Pekin, Chine, le 13 avril 2019. Sophie Marceau compose la délégation représentant la France lors du festival.

French actress Sophie Marceau on the red carpet for the opening ceremony of the ninth Beijing International Film Festival in Beijing, China, on April 13, 2019.

4 / 10 Sophie Marceau au 73ème festival du film de Venise le 8 septembre 2016.

Sophie Marceau is seen arriving at hotel Excelsior during 73rd Venice Film Festival on September 08, 2016 in Venice, Italy.

5 / 10 Sophie Marceau - Avant Premiere du film "La Taularde" à l'ugc ciné-cité des Halles Paris le 13 septembre 2016. © Olivier Borde/Bestimage

'La Taularde' Paris Premiere At UGC Cine Cite Les Halles on September 13, 2016 in Paris, France.

6 / 10 Sophie Marceau lors du Photocall extérieur pour le film "Mme Mills, une voisine si parfaite" au 21ème festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 19 janvier 2018. S.Marceau est la réalisatrice du film et interprète le rôle de Hélène. © Dominique Jacovides / Bestimage

Photocall for the movie "Mme Mills, une voisine si parfaite" during 21th Alpe d'Huez comedy film festival on 19th january 2018

7 / 10 Semi-exclusif - Sophie Marceau - Générale des 10 ans du spectacle "Un Poyo Rojo" au théatre Antoine à Paris le 17 mai 2018. © Coadic Guirec/Bestimage

8 / 10 Sophie Marceau lors du 21ème festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 20 janvier 2018. Sophie Marceau présente son film "Mme Mills, une voisine si parfaite" , qu'elle a réalisé et dans lequel elle interprète le rôle de Hélène.

© Dominique Jacovides / Bestimage

Director Sophie Marceau presents her new movie ""Mme Mills, une voisine si parfaite" at 21th international comedy film festival in Alpe d'Huez, France on january 20th 2018

9 / 10 Sophie Marceau lors de la présentation du film "Mme Mills, une voisine si parfaite" au 21ème festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 19 janvier 2018. S.Marceau est la réalisatrice du film et interprète le rôle de Helène. © Dominique Jacovides / Bestimage

showing for the movie "Mme Mills, une voisine si parfaite" during 21th Alpe d'Huez comedy film festival on 19th january 2018