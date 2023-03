Diaporama : Sophie Marceau dans un look complètement farfelu : l'actrice sort de sa zone de confort...

Sophie Marceau dans un look complètement farfelu : l'actrice sort de sa zone de confort...

On la voit en effet emmitouflée dans un très long manteau en poils blancs signé Jacquemus, Sophie Marceau - Les célébrités au photocall du défilé Jacquemus pour la présentatation de la toute dernière collection "Le Raphia" au Bourget, Seine-Saint-Denis (93), France, le 12 décembre 2022. Habitué à ne pas suivre le calendrier de la Fashion Week de Paris, le designer a présenté sa toute dernière collection "Le Raphia" avec l'une une de ses couleurs favorites : le beige. © Veeren-Clovis/Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

4 / 20