Sophie Marceau dans un look complètement farfelu : l'actrice sort de sa zone de confort...

Ce n'est pas la première fois que l'actrice s'engage pour la planète. Dans Le Parisien, en octobre dernier, l'actrice s'était exprimée, en colère que le sujet passe tant au second plan dans les médias. "Je suis choquée par le luxe effréné. Que font ceux qui dirigent ? Pour limiter la propagation du Covid-19, ils ont tout arrêté, tout de suite. C'est bien la preuve qu'il est possible de prendre des mesures. Là, qu'est-ce qu'on fait ? Rien. On traîne, on discute", avait-elle asséné, avant d'expliquer que son engagement ne date pas d'hier.

"Je n'ai plus de voiture, je ne prends l'avion que quand c'est nécessaire, avait-elle notamment expliqué. Ça fait déjà des années. [...] C'est dingue. On oublie que, si l'on vit, c'est grâce à cette terre, généreuse, qui plus est. [...] On fait preuve d'arrogance et de prétention", déclarait la maman de Vincent et Juliette, toujours aussi cash. Un message que ses abonnés comprendront à travers ce shooting si particulier !