Sophie Marceau : Ses enfants Vincent et Juliette réunis, une belle et très rare photo dévoilée !

Sa vie privée, Sophie Marceau a toujours fait en sorte de la préserver. Et ses enfants en premier lieu. Alors qu'elle semble sur un petit nuage avec son actuel compagnon, Richard Caillat, un homme discret, producteur de théâtre, l'actrice de 55 ans a connu d'autres histoires d'amour avant lui. Et notamment deux très importantes, avec les pères de ses deux enfants, Juliette Lemley, fruit de ses amours passés avec Jim Lemley, et Vincent Żuławski, fils qu'elle a eu avec Andrzej Żuławski – décédé en 2016. Et alors que la première, qui a célébré ses 20 ans le 13 juin dernier, n'a jamais vu une seule photo d'elle publiée depuis sa naissance, ce samedi 27 août fut un jour bien particulier. Celui où, le visage de Juliette Lemley a finalement été dévoilé. À l'occasion d'une belle photo des deux enfants de Sophie Marceau réunis.

Une nouvelle et rare photo partagée du frère et de la soeur réunis. En effet, en 2019, Vincent Żuławski publiati déjà un superbe cliché aux côtés de Juliette Lemley, mais cette fois-ci à la montagne. Pour leurs vacances d'été, au mois d'août, la paire s'était offert un moment paisible et sportif à Chamonix. On pouvait alors voir, Juliette en fond de ce cliché, et bien cachée par de grosses lunettes de soleil.