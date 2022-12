Sophie Marceau en met plein les yeux : bonbon rose pétant et acidulé au défilé Jacquemus

Par Charlotte Pletcher Journaliste Fan de séries en tous genres, elle aime suivre le quotidien de ses acteurs préférés. Elle est également fan de la reine Elizabeth II, de Kate Middleton et ne comprend toujours pas ce que le prince Harry fait avec Meghan Markle.

C'est à se demander si Sophie Marceau ne se la joue pas Benjamin Button. La comédienne de 56 ans semble rajeunir au fur et à mesure que les années défilent. Sa dernière apparition au show Jacquemus le prouve. Et le look qu'elle avait minutieusement choisi n'y était sûrement pas pour rien.

Le Bourget n'était pas le théâtre d'une réunion de célébrités prêtes à décoller en jet privé pour s'envoler vers des destinations paradisiaques pour les vacances de Noël. Non ! Ce lundi 12 décembre, si l'ambiance sentait bon l'été en dépit des températures glaciales qui ont saisi le nord de la France, c'est grâce au créateur Simon Porte Jacquemus, qui présentait sa nouvelle collection printemps/été 2023. Au programme, sa couleur du moment et la matière pour laquelle il a craqué : du beige et du raphia. Si la plupart des invités avaient respecté cette tendance coup de coeur du styliste, d'autres ont préféré sortir du lot. Sophie Marceau par exemple. La sublime star de La Boum a justement fait exploser les coeurs de tout le monde en se dévoilant dans un magnifique tailleur pantalon rose pétant et d'un t-shirt rose pâle qu'elle avait savamment glissé en dessous. En guise d'accessoires, l'actrice de 56 ans avait opté pour des lunettes de soleil vintage effet miroir, un mini-sac à main et des bottines noires pour trancher avec la couleur. Une véritable pépite colorée que personne n'a loupée. Dans tous les cas, difficile de passer à côté de Sophie Marceau quand la belle se trouve sur votre chemin. Un show haut en couleur ! Sophie Marceau n'est pas la seule à avoir choisi une tenue rose pour l'occasion. Autre star très remarquée du défilé : Tina Kunakey. Le mannequin de 25 ans était bien dévêtu. La maman d'Amazonie portait une robe déstructurée composée d'un haut en raphia rose et d'une jupe dans des roses légèrement plus foncés. Son ventre était autant à l'air que son dos, dont la chute de rein a bien failli casse(l) son chéri Vincent, venu lui aussi admirer sa grande fille Deva.

Le défilé Jacquemus a porté ses fruits et satisfait toutes les attentes des nombreux fans du créateur dont le côté blagueur a failli leur faire avoir un arrêt cardiaque. Quelques heures avant le début de son show, le roi d'Instagram postait un énigmatique message annonçant que le défilé raphia serait "son dernier show." Si lire une telle chose a fait craindre le pire aux internautes, ces derniers ont heureusement pensé à swiper vers la seconde slide du message qui apportait une importante précision : "De l'année !" De quoi rassurer les plus accros à la mode qui auront le plaisir de retrouver Jacquemus l'année prochaine. Ouf !