"Je suis choquée par le luxe" : Sophie Marceau en colère, fait des révélations sur sa consommation et son quotidien

Sophie Marceau est l'une des actrices françaises les plus populaires. Entrée dans le coeur des Français dans son rôle de Vic dans La Boum alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, elle n'en est plus jamais sortie au fil des années. Mais la star de 55 ans a toujours su rester privée sur sa vie, qu'elle conserve comme un précieux jardin secret. Dans les colonnes de l'édition week-end du Parisien, ce vendredi 7 octobre, elle a accepté de se livrer un peu et notamment sur ses actions, alors que les sujets écologiques sont plus qu'alarmant. En colère, elle livre un message fort et révèle les dessous de sa vie, et sa consommation au quotidien.

Face à l'urgence climatique, elle a décidé de ne pas rester les bras croisés. "En agissant, révèle-t-elle lorsqu'on lui demande comment elle aborde ces difficiles annonces. J'ai diminué de moitié ce que je consommais. C'est vrai que j'ai la chance d'être gâtée, néanmoins, je contrôle ma consommation d'eau, de chauffage, d'électricité..." Si elle reconnaît son privilège de ne pas être dans la difficulté financière, elle affirme faire attention à son échelle. "Le plastique, par exemple, ça me rend folle", a-t-elle confié à nos confrères. À l'heure où les déplacements aériens sont un sujet plus que jamais, elle évoque également sa façon de prendre l'avion.

Je suis choquée par le luxe

"Je n'ai plus de voiture, je ne prends l'avion que quand c'est nécessaire, déclare Sophie Marceau. Ça fait déjà des années. Je me souviens qu'il y a dix ou quinze ans, je disais à mon agent de me créer un avatar pour éviter de me faire faire plus de 15 000 kilomètres en avion pour passer deux jours à Shanghai ou à Pékin !" Et elle semble très en colère contre ceux qui se moquent de l'actualité écologique : "Je suis choquée par le luxe effréné. Que font ceux qui dirigent ? Pour limiter la propagation du Covid-19, ils ont tout arrêté, tout de suite. C'est bien la preuve qu'il est possible de prendre des mesures. Là, qu'est-ce qu'on fait ? Rien. On traîne, on discute."

Si elle est en colère, c'est que l'actrice et maman de deux enfants, la Vincent et Juliette a l'impression que tout le monde ne pense qu'au plaisir : "C'est dingue. On oublie que, si l'on vit, c'est grâce à cette terre, généreuse, qui plus est. [...] On fait preuve d'arrogance et de prétention." Elle se souvient notamment d'où elle vient et l'éducation qu'elle a reçue. "J'ai eu une éducation où l'on bidouillait. On faisait avec ce qu'on avait. C'était une époque. La vie était moins anxiogène, parce qu'on se satisfaisait de choses plus simples", fait savoir l'actrice, qui est heureuse en couple. "Aujourd'hui, tout part dans les extrêmes, il n'y a plus de bon sens", conclut-elle sur le sujet.