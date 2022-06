Diaporama : Surprise, dates en amoureux... Rares confidences de Julia Roberts sur son mariage avec Daniel Moder

1 / 20 Surprise, dates en amoureux... Rares confidences de Julia Roberts sur son mariage avec Daniel Moder

2 / 20 Julia Roberts - Montée des marches du film " Armageddon Time " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes.© Cyril Moreau / Bestimage





3 / 20 Julia Roberts - Photocall de la soirée des "Trophées Chopard 2022" lors du 75ème festival du film de Cannes. Le 19 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage





4 / 20 Julia Roberts à la sortie de l'hôtel "Martinez" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, France, le 19 mai 2022. © Tiziano Da Silva/Bestimage





5 / 20 Julia Roberts à la première du film "Gaslit" à New York, le 18 avril 2022.





6 / 20 Julia Roberts - Photocall de la soirée des "Trophées Chopard 2022" lors du 75ème festival du film de Cannes. Le 19 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage





7 / 20 Couverture du magazine Elle du jeudi 2 juin 2022

8 / 20 Exclusif - Julia Roberts - Arrivées à la montée des marches du film " Armageddon Time " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 19 mai 2022 © Unique Agency / Bestimage





9 / 20 Julia Roberts et Daniel Moder sur le tournage de "The Secret In Their Eyes" à Pasadena, le 29 janvier 2015





10 / 20 Julia Roberts - Montée des marches du film " Armageddon Time " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 19 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





11 / 20 Julia Roberts - Première du film "Gaslit" à New York, le 18 avril 2022.





12 / 20 Julia Roberts - Photocall de la soirée des "Trophées Chopard 2022" lors du 75ème festival du film de Cannes. Le 19 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage





13 / 20 Julia Roberts se rend sur l'émission "The Late Show with Stephen Colbert" à New York le 18 avril 2022.

14 / 20 Julia Roberts à la soirée amfAR au Green Acres Estat à Beverly Hills Los Angeles, le 13 octobre 2017

Beverly Hills, CA - Julia Roberts poses as she arrives at the amfAR Inspiration Gala Los Angeles 2017 held at Ron Burkle's Green Acres Estate.

15 / 20 Julia Roberts à la soirée amfAR au Green Acres Estat à Beverly Hills, le 13 octobre 2017





16 / 20 Julia Roberts - Soiree de gala pour la 25eme edition du festival international du film de Palm Springs. Le 4 janvier 2014





17 / 20 Julia Roberts - Montée des marches du film " Armageddon Time " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 19 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage





18 / 20 Julia Roberts à la soirée amfAR au Green Acres Estat à Beverly Hills, le 13 octobre 2017 © Chris Delmas/Bestimage





19 / 20 Julia Roberts - Première du film "Mange, prie, aime" à Londres le 22 septembre 2010 Credit: GoffPhotos.com