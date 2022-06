Surprise, dates en amoureux... Rares confidences de Julia Roberts sur son mariage avec Daniel Moder

De Pretty Woman à Erin Brockovich, Coup de foudre à Notting Hill ou encore Le mariage de mon meilleur ami, Julia Roberts en a fait fondre plus d'un avec son magnifique sourire, le plus connu d'Hollywood. Mais ses plus belles facettes, c'est à son homme Daniel Moder qu'elle les réserve en dehors des tapis rouges. Depuis 2001, Julia Roberts partage la vie de ce directeur de la photographie. Mariés un an après avoir officialisé leur couple, les tourtereaux ont vite fondé une famille : le 28 novembre 2004 naissaient leurs faux jumeaux, une fille Hazel et un garçon Phinnaeus suivis d'un autre baby boy, Henry, le 17 juin 2007. Tout s'est donc enchaîné pour le couple, dont les nerfs ont sûrement été mis à rude épreuve avec tous ces beaux événements survenus dans sa vie.

Pourtant, plus de 20 ans plus tard, Julia Roberts et Daniel Moder s'aiment comme au premier jour. Cela se voit d'ailleurs avec les nombreuses déclarations d'amour publiées sur Instagram par la comédienne. Dans une interview accordée au magazine Elle, la star de Mange, prie, aime a accepté de livrer ses secrets sur la longévité de cette histoire digne des plus belles comédies romantiques qu'elle a pu tourner. Selon elle ? il n'y en a pas vraiment : "Nous sommes mariés depuis presque vingt ans et nous nous regardons droit dans les yeux depuis plus longtemps encore. (...) En amour, je crois que tous les clichés sont vrais : il y a quelqu'un qui vous attend quelque part et quand vous trouvez cette personne, c'est le coup de foudre."