Diaporama : Virginie Efira : son premier mariage à 22 ans désapprouvé par son père, elle raconte

17 / 17

28ème édition des Rendez-Vous With French Cinema à New York le 2 mars 2023 - March 2, 2023, New York, New York, United States: (NEW) The 28th Rendez-Vous With French Cinema. March 02, 2023, New York, New York, USA: Belgian Actresses Virginie Efira attends opening night of the 28th Rendez-Vous with French Cinema showcase at The Walter Reade Theater at Lincoln Center on March 2, 2023 in New York City. (Credit Image: © M10s/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire) © BestImage