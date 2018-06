Albert de Monaco accueille la divine Mariska Hargitay au Festival de Monte-Carlo

Deux mois après le petit nouveau CanneSéries, la 58e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo s'est ouverte vendredi 15 juin 2018 à 19h dans la salle des Princes du Grimaldi Forum. L'événement, créé par le prince Rainier en 1961, a pour ambition de récompenser les plus grands succès télévisuels et nouveautés de l'année sans omettre les plateformes de streaming comme Netflix qui se sont imposées avec une offre de très grande qualité. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du prince Albert, président d'honneur du festival, de son neveu Louis Ducruet et sa fiancée Marie Chevallier, ainsi que de la superbe Mariska Hargitay, star de la série New York Unité Spéciale depuis 1999.

L'actrice de 54 ans était divine et pulpeuse dans sa robe de gala blanche. Glamour et sexy comme pouvait l'être sa mère, la première des bombes hollywoodiennes, Jayne Mansfield. Mariska Hargitay n'a pas seulement posé au bras du prince Albert, visiblement sous le charme. Elle pouvait compter sur la présence de Jon Seda (star de Chicago Police Department), Sharon Epatha Merkerson (New York Unité Spéciale et Chicago Police Department) et Philip Winchester (Chicago Jsutice). Tous ces acteurs sont les stars de séries créées et produites par l'incontournable Dick Wolf, également présent à la cérémonie.

Une programmation colossale

Mariska Hargitay, dont l'époux Peter Hermann était aussi à ses côtés, n'est pas là pour défendre son show mais en tant qu'invitée d'honneur : elle recevra, le 19 juin, une Nymphe de Cristal récompensant l'ensemble de sa carrière, lors de la cérémonie de clôture, des mains de la princesse Charlene. En attendant ce grand moment, place à la compétition.

Le jury est cette année présidé par Anne Sweeney, ancienne président de Disney-ABC Television Group et membre du comité de direction de Netflix. En ouverture, c'est la plateforme Amazon Prime qui était à l'honneur avec Tom Clancy's Jack Ryan porté par John Krasinski et Dina Shihabi. Au cours des prochains jours, des séries comme Glacé (M6), La Casa de Papel (Antena 3/Netflix), The Good Fight (CBS) ou encore The End of the F***ing World (Channel 4/Netflix) seront en compétition.

Aussi de nombreuses stars du petit écran avait fait le déplacement dès vendredi comme l'équipe de Demain nous appartient, mais aussi Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), Colman Domingo (Fear The Walking Dead), Aubrey Joseph et Olivia Holt (Cloak & Dagger), Shemar Moore et Jay Harrington (S.W.A.T.), Tim Daly (Madam Secretary), Ioan Gruffudd (Harrow) et son épouse Alice Evans, Alix Benézech (Nu), Catherine Marchal (Chérif), Antoine Coesens (Marseille), Véronique Genest et sa fille de fiction Jennifer Lauret, Maggie Siff (Billions) ou encore Natacha Régnier (Marseille).