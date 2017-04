Alexandra Lamy, Alysson Paradis... Elles fêtent Pâques avec leurs enfants

Comme chaque année, Pâques rime avec lapin et oeufs en chocolat. Fête familiale par excellence, ce rendez-vous printanier est toujours aussi incontournable. On a pu le constater sur les réseaux sociaux où plusieurs personnalités et people ont multiplié les posts et partagé leurs week-ends avec leurs abonnés. Invités de leurs posts : les enfants, bien évidemment.

Alexandra Lamy s'est ainsi retrouvée à Londres avec sa fille Chloé Jouannet. Cette dernière, qui vit et étudie dans la capitale britannique, a posé avec sa mère, affichant leur complicité à l'aide d'un filtre Snapchat qui permet de créer des oreilles de lapin en chocolat. "J'espère que vous allez trouver quelques bons oeufs au chocolat", écrit l'ex de Jean Dujardin en anglais.