Alexandra Lamy et ses ex : "Ils ont refait leur vie, je fais la mienne"

Dans son nouveau film, Chamboultout, Alexandra Lamy incarne la femme d'un homme qui se retrouve handicapé après un accident, incarné par José Garcia. Un rôle en or pour cette femme qui déborde d'énergie et de charisme. A la fois populaire et discrète sur sa vie privée, elle accepte toutefois d'en dire plus sur deux hommes qui ont marqué sa vie, pour Paris Match : d'abord Thomas Jouannet, comédien suisse qui est le père de sa fille unique Chloé, et Jean Dujardin, son partenaire dans la série qui lui a valu la gloire, Un gars, une fille.

Lorsqu'on lui fait remarquer qu'elle n'a jamais tenu de propos négatifs sur ses anciens amoureux, Alexandra Lamy explique son état d'esprit : "J'ai eu Chloé avec Thomas. C'est un mec génial que j'ai aimé follement. Pourquoi le haïr d'un seul coup ? Puis, j'ai été mariée. Cette histoire représente dix ans de mon existence. Pourquoi tout remettre en question ? Ce serait dommage puisque nous avons été heureux. Je ne voulais surtout pas me retrouver dans la situation de voir des photos, quelques années plus tard, et de me dire à chaque fois : 'Salaud !' Quel enfer de rester dans cette posture... Ils ont refait leur vie, je fais la mienne. Je ne vies ni dans le passé, ni dans la rancune."

Voilà qui est dit ! Alexandra Lamy (47 ans) a été en couple avec Thomas Jouannet de 1995 à 2003 et leur fille, qui suit la voie de la comédie, aura 22 ans cette année. L'acteur, remarqué dans la série Nina a épousé en juin 2010 la comédienne Armelle Deutsch, sa compagne depuis plusieurs années avec qui il a deux enfants. En 2003, l'héroïne de Tout le monde debout s'est mise en couple avec Jean Dujardin, et l'a épousée en 2009. Ils se sont séparés en 2013 et lui a refait sa vie avec la patineuse Nathalie Péchalat, mère de sa fille, Jeanne.

Qu'en est-il de la situation amoureuse d'Alexandra Lamy ? Elle se dit célibataire et plaisante en disant : "Il faut que je fasse attention à ne pas devenir une vieille fille !" Revenue vivre en France après quelques années à Londres avec sa fille, la star profite de la vie parisienne, plus près de sa fille en couple avec l'un des héros de la série Hippocrate, Zacharie Chasseriaud, et de sa soeur Audrey Lamy, jeune maman.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Paris Match du 4 avril 2019