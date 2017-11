Alexandra Lamy veut "continuer à être draguée" par des hommes "timides"

À l'affiche dès ce mercredi du film Par instinct, Alexandra Lamy a enchaîné les plateaux télé et radio pour défendre ce qu'elle affirme être un "film de femmes". Il raconte en effet comment une jeune avocate, qui vient de faire une fausse couche alors qu'elle désire par-dessus tout un enfant, se retrouve avec sur les bras, lors d'un voyage, le bébé non voulu d'une jeune maman nigériane.

Sur le plateau de C à Vous, la comédienne a présenté ce drame bien éloigné des comédies populaires auxquelles elle est généralement abonnée. Un long métrage un brin féministe qui sort dans un contexte particulier, celui de la libération de la parole des femmes agressées sexuellement ou harcelées. Voilà qui laisse à Alexandra Lamy l'occasion de glisser un message peu entendu jusqu'ici... L'actrice dit en effet se "rendre compte que ça ne change pas grand-chose pour ces hommes-là", à savoir ces agresseurs machistes qui abusent de leur pouvoir. "Et ceux qui sont timides n'osent plus du tout nous draguer ! Alors je dis aux hommes, ceux-là, 'on veut que vous continuiez à nous draguer, surtout ne vous arrêtez' parce que ça serait trop triste et qu'on aime les hommes quand même", glisse-t-elle avec humour.

Depuis sa rupture médiatisée avec Jean Dujardin, la maman de Chloé Jouannet (fruit d'une ancienne relation avec le comédien suisse Thomas Jouannet), Alexandra Lamy entretient volontairement le flou sur sa vie amoureuse. En mars dernier, elle confirmait sur la plateau de Thé ou Café qu'elle était "accompagnée". "On ne le verra jamais sur Instagram ni nulle part", avait-elle confié avec le sourire à Catherine Ceylac.