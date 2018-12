Alice Taglioni et Laurent Delahousse se dévoilent sur une photo rare

Après avoir été longtemps secrets et discrets, Alice Taglioni et Laurent Delahousse s'affichent de plus en plus. S'ils n'ont jamais posé ensemble sur un tapis rouge, par exemple, l'actrice française dévoile parfois son chéri sur Instagram – souvent de manière détournée, avec le présentateur de JT masqué ou de dos – mais jamais à ses côtés.

Ce dimanche 16 décembre 2018, c'est autre chose : dans la nuit, la comédienne de 42 ans a posté une photo prise dans un miroir où elle apparaît aux côtés de Laurent Delahousse, tous les deux de face et bien visibles. Ils semblent accoudés au bar d'un restaurant.

Dans les commentaires, les internautes ne s'y trompent pas. "On vous voit Laurent ! Vous êtes un très beau couple", note par exemple un abonné de la comédienne maman de deux enfants (Charlie, dont le papa est le regretté Jocelyn Quivrin, et Swann qu'elle a eu avec le célèbre présentateur du journal télévisé de France 2). "Quel beau couple", "Vous formez un très joli couple", "Merveilleux couple", "Une bonne bouteille et son homme pour la déguster tout va bien dans le meilleur des mondes", peut-on notamment lire.