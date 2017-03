Amal Clooney, enceinte : Future maman stylée avec son plus précieux soutien

Pendant que George Clooney était aux États-Unis pour dévoiler les premières images de sa prochaine réalisation, Suburbicon, aux côtés de Matt Damon et Julianne Moore, Amal Clooney était au boulot.

Le 29 mars, la sublime épouse de la star hollywoodienne participait à un meeting au Chatham House, un think tank britannique spécialisé dans les affaires internationales. Là-bas, la future maman de jumeaux – une fille et un garçon si l'on en croit Cindy Crawford – a prononcé un discours poignant afin de dénoncer les crimes de guerre commis en Irak et en Syrie, un sujet qui lui tient beaucoup à coeur.

Fidèle à son style élégant et distingué, l'avocate a de nouveau attiré les regards, non pas sur son ventre rond bien camouflé, mais sur son look. La future maman arborait une robe orange unie dénichée chez Dior, avec un trench couleur camel que l'on peut s'offrir chez Balmain. Aux pieds, elle avait opté pour des escarpins aux motifs floraux griffés Oscar de la Renta. Une panoplie parfaite.

Le soir venu, habillée à l'identique, elle s'offrait une sortie avec sa mère Baria. Les deux femmes se sont autorisé une sortie au restaurant Villandry, une enseigne londonienne qui compte trois adresses dans la capitale britannique et dont la spécialité est une cuisine française et méditerranéenne.

Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, son homme était gentiment épinglé par son meilleur ami Matt Damon. Ce dernier, peu avare en petits tacles humoristiques bien sentis, a une nouvelle fois évoqué la future paternité de son ami. "Il doit se préparer, a clamé son partenaire de jeu dans Ocean's Eleven. Il ferait mieux de s'y résoudre parce qu'ils arrivent. Mais il va être génial. Il sera en vrac, mais Amal s'occupera de tout."