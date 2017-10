Annabelle Belmondo et Marie Drucker, élégantes beautés pour un dîner engagé

Mardi 17 octobre, la Fondation ARC dédiée à la recherche contre le cancer du sein organisait la quatrième édition de son dîner de gala Protégeons les femmes que nous aimons (For The Women We Love) à l'hôtel d'Évreux, dans le 1er arrondissement de Paris. L'objectif est de créer un élan collectif pour faire connaître largement l'enjeu du dépistage précoce du cancer du sein mais aussi de générer des fonds conséquents pour la recherche.

Cette année, Michel Pébereau (président de la fondation) et François Dupré (directeur général) étaient mobilisés autour de Marie Drucker, maîtresse de cérémonie, et de Caterina Murino, marraine de la nouvelle édition qui a accueilli les convives avec un discours de sensibilisation. "Je vous demande de vous faire un cadeau, faites-vous dépister le plus tôt possible, la lutte contre le cancer est une lutte contre le temps", a déclaré l'actrice italienne.

Au cours de la soirée, Marie Drucker a très activement contribué à la levée de fonds pour la recherche en circulant au milieu des invités. Au total, 170 000 euros ont été récoltés grâce aux dons, aux contributions de mécènes et à la vente aux enchères animée par maître Arnaud Cornette de Saint Cyr. La somme permettra de financer un projet de recherche sur le développement de métastases mais aussi d'achever le financement de deux essais cliniques testant de nouvelles voies thérapeutiques.

Parmi les invités présents figuraient ainsi Annabelle Belmondo, Pauline Lefèvre, Louise Monot, Mélanie Bernier, Anouchka Delon et son compagnon Julien Dereims, Alexandre Arcady, Dolorès Doll, Philippe Benacin (Interparfums), Virginie Serres, Hajiba Fahmy (nouvelle recrue de Danse avec les stars), Renan Pacheco, Jean-Claude Narcy, Alix Bénézech, Karine de Ménonville ainsi que Jean-Daniel Lorieux et sa femme Laura Restelli-Brizard. Fidèle soutien de la Fondation ARC, Richard Orlinski avait conçu pour l'occasion le coeur rose symbolisant le gala For The Women We Love.