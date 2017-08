Arielle Dombasle – Danse avec les stars 8 : "J'ai peur, je ne suis pas danseuse"

Elle a été la première personnalité à officialiser sa participation, Arielle Dombasle intégrera cet automne la 8e saison de Danse avec les stars (TF1). Interrogée au micro du Grand Direct des médias sur Europe 1 ce 10 août 2017, la chanteuse et comédienne de 64 ans a révélé pourquoi elle avait accepté de se lancer dans la compétition !

"En réalité, ils m'ont proposé Danse avec les stars dès la toute première émission après m'avoir montré la version américaine et l'anglaise. Mais je n'ai jamais pu le faire parce que j'étais trop occupée !", a-t-elle commencé à expliquer au micro de Guillaume Genton. Et la sociétaire des Grosses Têtes de Laurent Ruquier de poursuivre : "En ce moment, je suis très occupée car je suis en train de tourner un film, mon film, Alien Cristal Palace, à Venise, à Paris, en Égypte et je vais le finir avant Danse avec les stars."

Dans ce contexte, Arielle Dombasle a accepté de relever le défi en assumant de ne pas avoir le temps de s'entraîner en amont. "C'est vrai que là, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire et en même temps, pour moi, c'est très exaltant. Passer de la fiction, de la direction d'un film, d'une aventure néo-gothique punk musicale à une émission populaire, un jeu de dépassement de soi, c'est un grand écart. J'ai peur, je ne suis pas une danseuse mais j'aime bien ce challenge. (...) Je me suis dit 'C'est bon pour moi, ça va m'amuser, ça va être léger'", a-t-elle expliqué.

Sur le parquet de DALS8, Arielle Dombasle affrontera très probablement la sublime présentatrice de la météo Tatiana Silva (32 ans), l'ex-Talent de The Voice Kids 2 Lenni-Kim (16 ans), l'ex-juré de Nouvelle Star Sinclair, l'ex-Miss France et animatrice radio Élodie Gossuin, les jeunes parents d'Abbie et amoureux Vincent Cerutti et Hapsatou Sy, le nageur français Camille Lacourt, la comédienne de Nos chers voisins Joy Esther et Agustin Galiana, l'interprète d'Adrian dans la série Clem.

Rendez-vous le 14 octobre prochain sur TF1 pour découvrir Danse avec les stars 8 !