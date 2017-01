Armie Hammer et Elizabeth Chambers présentent leur fils, avec son prénom !

Au début de l'automne, alors qu'il se réjouissait sur le plateau de Jimmy Kimmel à l'idée de devenir bientôt papa à nouveau, Armie Hammer avait gaffé, révélant sans le vouloir le sexe du bébé que portait son épouse Elizabeth Chambers ainsi qu'une flopée de prénoms masculins. Depuis, c'est effectivement bien un garçon qui a vu le jour, mais, quant au prénom, il a réussi à ménager la surprise ! Un indice : il y a un point commun avec le réalisateur qui l'a dirigé dans Nocturnal Animals, actuellement en salles, à savoir Tom Ford...

Deux semaines après la naissance de leur second enfant, Armie Hammer, 30 ans, et Elizabeth Chambers, 34 ans, mariés depuis 2010, ont révélé que le petit frère de Harper se prénomme... Ford ! La présentatrice télé a officiellement fait les présentations par le biais d'une tendrissime photo Instagram représentant Ford ensommeillé avec sa grande soeur de bientôt 3 ans contre lui : "Il émerge des bisous de sa soeur pour dire bonjour. Bienvenue dans le monde, Ford Douglas Armand Hammer !", a écrit l'heureuse maman. L'acteur à l'affiche de Birth of a Nation et sa femme n'ont donc pas retenu les pistes plutôt cocasses qu'il avait mentionnées : "Quand vous vous appelez Hammer, il y a tout un champ de possibilités qui s'offre à vous. On pensait à Jack, Jack Hammer, avait-il lâché chez Jimmy Kimmel, faisant référence au méchant de Daredevil. Sinon on pensait aussi à Michael Charles, comme ça il pourrait se faire appeler M.C., comme le rappeur."

Un représentant du couple, confirmant officiellement la naissance auprès du magazine People, a déclaré qu'Armie et Elizabeth sont au comble de la joie avec leur famille en pleine expansion et que leur fille Harper embrasse déjà son rôle de grande soeur. Ça se voit !