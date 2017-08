Ayem Nour dit adieu aux hommes : Son rendez-vous exclusivement féminin !

Après la Summer Class, le Mad Mag fera son retour sur NRJ12 dès la rentrée. Ayem Nour reprendra ainsi les commandes du programme, et retrouvera son équipe de chroniqueurs dès 17h25. Mais ce n'est pas tout : la jolie brune devra relever un nouveau défi dès le 28 août prochain sur la chaîne !

En effet, en plus d'animer le Mad Mag, la maman du petit Ayvin présentera Le Mad Mag, le débrief des filles, une nouvelle émission programmée à 19h35 sur NRJ12, sur la même tranche que Touche pas à mon poste (C8) et Quotidien (TMC). Et comme son nom l'indique, ce programme se veut exclusivement féminin. Exit Aymeric Bonnery, Benoît Dubois, Andreas Kastrinos et Julien Castaldi ! Ayem Nour sera alors entourée d'Emilie Picch, Tatiana Laurens-Delarue, Fiona Deshayes ainsi que de nouvelles recrues.

La bande de fille débriefera quotidiennement les épisodes des Vacances des Anges 2 et des Incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie. Plus encore, des duplex avec les candidats de ces deux émissions seront proposés à l'antenne.

Un retour tant attendu par les téléspectateurs et fans d'Ayem Nour. Pour rappel, l'animatrice de 28 ans a déserté les réseaux sociaux quelques jours seulement après la mise au point cinglante de son ex-compagnon Vincent Miclet quant à leur relation "qui ne tient qu'à l'imagination" de la jeune femme.