Bertrand Cantat – Nadine Trintignant : "Marie a reçu 23 coups... 23 coups !"

Nadine Trintignant a indiqué au magazine Gala ce qui l'a poussée à s'exprimer à la télévision : "La raison pour laquelle j'ac­cepte de témoi­gner aujourd'­hui est la même que celle qui m'avait amenée à écrire le livre Ma fille Marie : je veux remettre les choses au point. Et je veux surtout parler au nom des femmes battues." Si elle n'en veut pas à ceux qui vont voir Cantat sur scène, elle se demande : "Mais je ne les comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font du sang, des coups, des larmes..." L'argument selon lequel il a purgé sa peine ne convainc par l'ancienne épouse de Jean-Louis Trintignant : "Il n'a rien payé du tout ! Il a été condamné à huit ans mais en a fait quatre [il a béné­fi­cié d'une remise de peine pour bonne conduite, NDLR]. Il aurait dû en faire vingt, ainsi sa femme serait encore vivante et il y aurait deux orphe­lins de moins sur la terre." Elle fait ici bien sûr référence au suicide en 2010 de Kristina Rady, mère de deux enfants avec le chanteur et qui l'avait soutenu pendant le procès.

"Tout le monde semble avoir oublié le nombre de coups qu'a reçus Marie : vingt-trois ! Vingt trois coups !", ajoute cette mère en colère contre celui qui a en outre fait l'objet d'une main courante pour harcèlement le 15 février dernier.