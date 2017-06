Carla (Moundir 2) chanteuse ? Elle massacre un tube de Rihanna...

Certains ont des dons, et d'autres non. Alors qu'on pense parfois que la nature est bien faite, chanter juste n'est malheureusement pas le truc de Carla des Marseillais... Attention les oreilles, ça risque de faire mal !

Contrairement à Luna (Les Anges 9), Alban Bartoli, Barbara Lune ou encore Shanna Kress, la petite blonde qui serait en couple avec Kevin Guedj n'a certainement pas ce talent. Elle l'a prouvé lors de son passage dans l'émission de Bertrand Chameroy.

Qu'importent les critiques de ses camarades de télé-réalité ou de son petit ami dans les dernières saisons des Marseillais, la starlette que l'on peut voir chaque soir sur W9 dans Moundir et les apprentis aventuriers 2 pense pourtant avoir une belle voix. Pour le prouver, Carla s'est emparée d'un micro sur le plateau d'OFNI dimanche dernier afin d'interpréter le morceau Diamonds de Rihanna...

Sûre d'elle, la petite amie de Kevin Guedj y a mis tout son coeur. Vibes, coeurs et rythme effréné, Carla Moreau a littéralement massacré le tube de la popstar, amusant bien évidemment la Toile. Sur Twitter, de nombreux fans de l'émission n'ont pas manqué de faire savoir que cette prestation était "catastrophique."

"Rooh mais ta g***** tu chantes faux, c'est un truc de ouf arrête toi", "Même Bertrand chante mieux Diamonds de Rihanna que Carla", "Chaque jour j'ai un peu plus envie de claquer Carla. J'ai jamais vu une meuf aussi bête et insupportable" ou encore "Un #OFNI au top mais les fausses notes de Carla n'ont pas arrangé mon mal de crâne mais je me suis bien amusée", pouvait-on lire sur les réseaux sociaux. Mais la jolie blonde en est certaine : la chanson, c'est vraiment son truc !