Catherine Laborde malade : Tendres mots de sa soeur Françoise après la guerre

Dimanche 14 octobre 2018, Catherine Laborde révélait au grand jour être atteinte de la maladie de Parkinson. Lors d'une interview pour le JDD, puis au cours d'un portrait poignant dans Sept à huit (TF1), l'ancienne star de la météo livrait des premières confessions intimes et douloureuses sur ce mal qui la ronge depuis quatre ans maintenant.

Après cet aveu, de nombreuses personnalités du PAF ont apporté leur soutien à Catherine à travers les réseaux sociaux, comme Christophe Dechavanne et Laurence Boccolini entre autres. Mais ce n'est pas tout. Sa soeur, Françoise Laborde, a également tenu à lui adresser un message rempli d'amour. "Catherine courageuse et déterminée face à la maladie. Elle garde optimisme et humour... son livre #Trembler est à lire absolument. Force et tendresse lui sont plus que jamais nécessaires. @CatherineLabord . Au-delà de tout je t'aime."

Un message qui fait chaud au coeur mais qui surprend. En effet, la relation des soeurs Laborde n'était plus au beau fixe depuis 2008. La raison ? La sortie du livre Ça va mieux en le disant de Françoise Laborde. L'ex-présentatrice de France 2 n'avait pas hésité à y livrer quelques anecdotes peu reluisantes sur ses proches, provoquant ainsi la discorde entre elle et son aînée qui n'a jamais pu lui pardonner.

En 2017, c'est Catherine – laquelle avait rejoint TPMP après avoir fait ses adieux à TF1 – qui remettait de l'huile sur le feu en défendant Cyril Hanouna pour son canular téléphonique homophobe. Une prise de position très mal vue par Françoise, présidente de l'association de lutte contre l'homophobie le Club des Amis du Refuge.

Il aura donc fallu attendre la triste nouvelle pour voir les deux femmes se réconcilier et s'aimer "au-delà de tout"...