Céline Dion : Après la polémique, échange de mots doux avec Shania Twain

Le 17 novembre 2018, Céline Dion se produisait sur la scène du Colosseum, de l'hôtel-casino Caesars Palace. Elle a pris la pose dans les loges avec la chanteuse Shania Twain. Les deux femmes ont partagé la photo sur Instagram après leur rencontre.

"Je suis tellement heureuse que Shania Twain soit venue à mon spectacle hier soir ! Bonne chance pour le reste de ta tournée, Shania – Céline xx...", a écrit la star québécoise de 50 ans, pour ses 2,7 millions d'abonnés. De son côté, Shania Twain a elle aussi diffusé le cliché sur son compte. "J'ai adoré le concert de Céline Dion hier soir ! Un talent incroyable", a-t-elle commenté. L'interprète des tubes Man! I Feel Like a Woman!, That Don't Impress Me Much ou Ka-Ching!, s'était également produite au Colosseum de 2012 à 2014. La star de 53 ans est partie en tournée avec le spectacle Now Tour depuis mai 2018, pour faire connaître son dernier disque sorti l'an dernier, elle terminera en décembre prochain.

Céline Dion, qui a reçu un parterre de stars depuis ses débuts en résidence permanente à Las Vegas – elle tirera sa révérence en juin 2019 –, a sans doute apprécié les gentils mots de sa collègue, elle qui a récemment suscité quelques remous. En effet, la maman de René-Charles (17 ans) et des jumeaux Nelson et Eddy (8 ans) s'est associée à la marque Nununu pour une collection de vêtements pour enfants, non genrée. Un joli projet dans l'air du temps, qui confirme son grand intérêt pour la mode, jugé clivant et qui lui a valu beaucoup de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. La star a depuis expliqué à la télévision qu'elle n'imposait aucune éducation aux parents mais qu'elle encourageait des valeurs d'égalité, de tolérance et de respect...

