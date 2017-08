Céline Dion et son danseur Pepe Munoz, ils ne se cachent plus !

Elle ne se déplace plus seule. Depuis maintenant plus de deux mois, quelque chose a changé dans la vie de Céline Dion. En effet, à chacun de ses déplacements, la diva est accompagnée par un somptueux jeune homme, le fameux Pepe Munoz. Âgé de 33 ans, le mannequin et danseur ne quitte plus Céline d'une semelle. Ils partagent même un numéro extrêmement sensuel sur scène lors des concerts de la star de 49 ans. Si bien que les rumeurs vont bon train sur une éventuelle romance.

Arrivée à Paris le 11 juin dernier pour y loger au Royal Monceau le temps de toute sa tournée européenne, Céline Dion n'a pas passé une journée loin de Pepe. Il l'a accompagnée à plusieurs reprises faire du shopping, au restaurant, et même tout simplement flâner dans les rues de la capitale. Toujours super lookée, l'interprète de Destin et Dans un autre monde semble enfin remise du deuil de René et prête à profiter à nouveau de la vie et de joies simples, comme dévaliser la boutique Louis Vuitton...

Même si d'après le site TMZ la relation entre Céline et Pepe est "purement platonique" on ne peut s'empêcher de souhaiter à la chanteuse une nouvelle histoire d'amour. De son côté, Pepe a récemment accepté de raconter à Vogue les dessous de leur première rencontre : "Je ne vais pas vous mentir, j'étais en panique. Mais en moins de cinq minutes, elle vous fait sentir comme chez vous. Vous faites partie de la bande, c'est comme si vous étiez de la même famille."

Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, Céline a quitté Paris cette semaine, pour s'octroyer un mois de vacances bien méritées. Evidemment, elle a emporté avec elle la chose la plus importante, ses trois enfants... et Pepe ! La diva reprendra ensuite sa résidence au Caesars Palace de Las Vegas à partir du 19 septembre.