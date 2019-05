Charlene de Monaco : Tenue de gala éclatante et fête des Mères bien remplie

La famille princière était sur tous les fronts ce week-end. Le 26 mai 2019, après avoir assisté à la victoire de Lewis Hamilton, devant Sebastian Vettel et Valtteri Bottas, le prince Albert et son épouse ont enfilé leur tenue de soirée pour se rendre au gala célébrant le 77e Grand Prix de Monaco. Le Rocher fête cette année les 90 ans du circuit de légende.

Après avoir misé sur la modernité avec une tenue asymétrique signée Akris la journée, la princesse de 41 ans a sorti le grand jeu en longue robe rouge éclatante. Peut-être est-ce un clin d'oeil à la couleur fétiche du pilote autrichien Niki Lauda, mis à l'honneur ce dimanche à la suite de sa disparition le 20 mai dernier ? Au bras de son époux, Charlene a ainsi retrouvé les autres invités d'honneur de cette soirée sportive : le roi Carl XVI Gustav de Suède et son fils, Carl Philip de Suède. Le pilote Jackie Stewart, le prince Charles et la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles, de même que le prince Serge de Yougoslavie et sa femme Eleonora Rajneri, étaient de la partie.