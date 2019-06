Christophe Maé en couple à Roland-Garros : Doux baiser à sa femme Nadège

La finale simple hommes de Roland-Garros a été marquée par une nouvelle victoire de Rafael Nadal sur l'Autrichien Dominic Thiem, en cinq sets (6-3, 5-7, 6-1,6-1). Un 12e sacre à la porte d'Auteuil pour l'Espagnol de 33 ans et deuxième joueur mondial. El Matador a fait vibrer le court Philippe-Chatrier, plein pour l'occasion et rempli de personnalités françaises et de couples. Christophe Maé et sa femme Nadège Sarron faisaient partie de ceux-là.

Mariés depuis juin 2017, parents de deux garçons – Jules et Marcel nés en 2008 et en 2013 –, Christophe Maé et son épouse se font rares et discrets. Leur dernière apparition publique remonte à décembre 2017, lors des obsèques de Johnny Hallyday célébrées en l'église de La Madeleine, à Paris. Repérés dans les tribunes de Roland-Garros, le chanteur de 43 ans et son épouse ont été vus très proches et très tactiles, échangeant un baiser que Nadège a souhaité immortaliser avec son téléphone portable. La danseuse portait une casquette "Girls can do anything" ("les filles peuvent tout faire"), tandis que Christophe Maé était en chemise en jean, un incontournable de sa garde-robe. Si l'artiste rendu célèbre par la comédie musicale Le Roi soleil n'a pas sorti d'album depuis L'Attrape-rêves en 2016, il a collaboré avec Jenifer sur son opus Nouvelle Page.

Comme Christophe Maé et Nadège Sarron, de nombreux couples ont assisté au nouveau sacre de Rafael Nadal : Nolwenn Leroy et Arnaud Clément, Marion Cotillard et Guillaume Canet, Nathalie Péchalat et Jean Dujardin, Nastasha Andrews et Pierre Niney...