Cristina Cordula : Après son mariage "de rêve", elle se lance une mission !

Cristina Cordula est certainement l'une des femmes les plus heureuses du monde. Le 7 juin 2017, la présentatrice de M6 épousait l'homme d'affaires Frédéric Cassin à Capri, en Italie. Les deux amoureux ne sont pas arrêtés là et se sont dit oui à Singapour puis à Rio. Un an après, l'animatrice des Reines du shopping s'est confiée sur son mariage l'anniversaire de cet événement qu'elle n'oubliera jamais avant de révéler une mission qui lui tient vraiment à coeur.

A l'occasion du lancement de sa nouvelle émission, Mission mariage (qui sera diffusée le 25 juin 2018 à 21h sur M6), Cristina Cordula est revenue sur ses noces de coton lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Star. C'est le 6 juin 2018 qu'elle s'était envolée au Brésil pour les célébrer avec son mari Frédéric Cassin. "Ce matin, je disais à mon mari : 'Ça fait déjà un an !' J'en garde le plus beau des souvenirs. Je me souviens de tout, les préparatifs, mes amis qui arrivaient du Brésil, les derniers essayages de la robe, ces moments tous ensemble..."

Quand on lui a demandé si elle était prête à organiser le mariage de son fils, Cristina Cordula s'est montrée totalement pour et elle veut absolument se lancer dans cette nouvelle mission : "J'aimerais pouvoir apporter mon aide pour le traiteur, la décoration... C'est normal... Après, ça dépendra de la belle-fille ! Si elle ne veut pas, je ne vais pas m'en mêler. Mais, je sais que je serais hyper triste."

De son propre mariage, Cristina Cordula est très fière. La présentatrice de 53 ans a affirmé qu'elle n'avait "aucun regret" : "Tout s'est bien passé. C'était un mariage de rêve", a-t-elle conclu.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, disponible le 18 juin en kiosques.