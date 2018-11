Cyril Hanouna : Sa mesure déconcertante pour ne plus blesser Karine Ferri

Cyril Hanouna a encore remis une petite pièce dans la machine.

Ce 5 novembre 2018, alors que Touche pas à mon poste (C8) décortiquait le dernier prime de Danse avec les stars 9 (TF1) animé par Camille Combal, un magnéto a montré sa coanimatrice Karine Ferri le visage flouté (comme Élodie Gossuin !) et avec une voix modifiée. Une petite plaisanterie qui n'est pas passée inaperçue...

"Alors vous avez remarqué, on a flouté Karine Ferri puisque sinon on va dire que l'on fait du harcèlement, donc on arrête, on ne dit plus rien... mais on l'embrasse quand même !", a expliqué Cyril Hanouna face à des chroniqueurs amusés lors du retour plateau.

Pour rappel, depuis la diffusion dans Touche pas à mon poste (C8) le 31 octobre de photos volées – et pourtant interdites de diffusion à la suite d'une décision de justice –, la compagne du footballeur Yoann Gourcuff et maman de Maël (2 ans) et Claudia (3 mois) accuse le coup. D'autant plus que depuis qu'elle a décidé d'alerter le CSA et de mettre en demeure C8, Cyril Hanouna et sa société H2O Productions avec le soutien de TF1, Karine Ferri a été harcelée sur les réseaux sociaux par les fans de TPMP lui reprochant sa réponse juridique. Une situation qui l'a poussée à fermer son compte Twitter et à zapper l'animation de l'Euromillions le 2 novembre dernier. Bref, le climat est très tendu !