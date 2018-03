Dany Boon clashé : Jean-Paul Rouve et Franck Dubosc pas convaincus par son César

Dès l'annonce de sa création lors des révélations de nommés des César, le prix du public, basé sur les entrées des films au cinéma, avait déjà interrogé. Un carton est-il synonyme de qualité et par là de récompense ? Par ailleurs, un tweetos (Nicolas Viellet) soulignait que la réflexion du César du public est née d'une discussion entre Dany Boon (après l'affaire de Bienvenue chez les Chtis en 2009) et Alain Terzian, président de l'académie des César et que, (coïncidence ?), c'est justement le film du premier qui remportera le prix, Raid Dingue... Puis, au cours de la cérémonie le 2 mars, les attaques ont fusé sur les réseaux sociaux quand la star est venue récupérer son prix avec sa partenaire de La Ch'tite famille, Line Renaud, critiquant notamment la promotion déguisée pour son nouveau film. Mais qu'en est-il d'autres figures du cinéma populaire, que pensent-elles de ce fameux César ?

À l'affiche des Tuche 3 en tant que réalisateur et acteur, Olivier Baroux et Jean-Paul Rouve font actuellement les beaux jours du box-office avec déjà plus de 5 millions d'entrées depuis la sortie du film le 31 janvier. On peut d'ores et déjà dire qu'ils sont en lice pour le prochain César du public en 2019. Sur le plateau de C à vous, ils ont réagi au sujet. "Je suis un peu embêté avec ce prix parce que c'est le prix du public alors que ça devrait être le prix du box-office. Et là je me dis qu'il faut juste arrêter et dire : 'Ok, on va faire le prix de la comédie' et on l'assume. Il y a le césar du film documentaire, pourquoi pas faire le César de la meilleur comédie et tout le monde sera content. Et c'est Le Sens de la fête qui l'aurait eu cette année et ça aurait été très bien parce que c'est un grand film. Et ils n'ont rien eu !", a expliqué le célèbre acolyte de Kad Merad. De son côté, le fameux Jeff Tuche rappellera que Les Trois Frères avait reçu le César du meilleur premier film et se désole que les César mette en avant de plus en plus le cinéma d'auteur que les comédies.

Franck Dubosc, qui va dévoiler Tout le monde debout le 14 mars, ne voit lui pas d'un mauvais oeil la mise en avant de films moins populaires aux César. Il s'est expliqué au Journal du dimanche : "Ce prix ressemble à un pis-aller. Si on doit trouver un prix du public, faisons voter le public. On sélectionne les cinq plus gros films au box-office – qui d'ailleurs ne seront pas forcément des comédies – et on procède au vote", confie le comédien qui pense que créer une catégorie comédie reviendrait à "ghettoiser le rire". L'acteur comique estime que c'est "très bien que les César récompensent des films pointus". "Cette exigence fait le prestige des César, sinon, c'est les NRJ Music Awards."