David Bowie, Sonia Rykiel, Michel Delpech... Ils nous ont quittés en 2016

Si 1969 fut une année érotique comme l'a écrit Serge Gainsbourg, que dire de 2016 ? Pour tous les fous de musique, ce fut une année noire entamée par le départ vers d'autres galaxies de l'icône Bowie...

Look up here, I'm in heaven...

Il avait tout prévu. Quand David Bowie a rendu son dernier souffle, les récents clips de Blackstar et Lazarus de son tout dernier album ont pris une nouvelle dimension. Celui qui n'a eu de cesse de changer de visage au cours de sa carrière aura imaginé, jusqu'aux moindres détails, son grand départ en nous chantant : "Look up here, I'm in heaven..." Quelques jours plus tôt, en ce triste mois de janvier, c'est un héros français de la chanson populaire qui nous quittait, Michel Delpech. Comme Bowie, il avait 69 ans...

La musique a perdu de grandes figures, de Prince à sa protégée Vanity, en passant par Natalie Cole, la légende du gospel Otis Clay et le compositeur Pierre Boulez. Le groupe The Eagles perd Glenn Frey, l'un de ses membres fondateurs, tandis que son comparse Randy Meisner a été soupçonné d'avoir abattu sa femme. Colin Vearncombe, chanteur de Black et du tube Wonderful Life, et les quatre membres du groupe Viola Beah sont fauchés dans des accidents de voiture. Giorgio Golmelsky (premier manager des Rolling Stones), Maurice White (Earth, Wind and Fire), George Martin (producteur légendaire des Beatles), le claviériste Keith Emerson, Frank Sinatra Jr., Papa Wemba, mais aussi l'interprète de Me and Mrs. Jones, Billy Paul, nous ont quittés.

En mai, Benjamin Biolay annonce la disparition d'Hubert Mounier de Chic Planet. Chanteur de L'Affaire Louis Trio, on lui doit le magnifique Mobilis in Mobile. C'est également au printemps que Magic System perd son batteur, Pépito, que les Beasties Boys sont de nouveau en deuil avec la mort de John Berry. En juin, la jeune Christina Grimmie, révélée sur YouTube puis lors de son passage dans The Voice US, est abattue par un fan détraqué. Acteur et parolier, Roger Dumas s'est éteint à 82 ans. Il est regretté à l'instar de Gérard Bourgeois (La Madrague), du punk Alan Vega (moitié de Suicide), du manager de Robbie Williams, de David Enthoven, d'Anne Germain (voix chantée de Catherine Deneuve dans les films cultes Peau d'âne et Les Demoiselles de Rochefort), du rappeur Shawty Lo à 40 ans à peine, du compositeur de Thriller Rob Temperton et du leader haut en couleur de Dead or Alive, Pete Burns. Le chanteur du tube You Spin Me Like (A Record) n'avait que 57 ans.

En fin d'année, le dernier des Frères Jacques a lui aussi tiré sa révérence : Paul Tourenne avait 93 ans. L'immense poète et chanteur canadien Leonard Cohen, célèbre pour ses titres Suzanne, So Long Marianne et Hallelujah, est mort à 82 ans. Gilbert Marouani, qui fut l'éditeur de Johnny Hallyday, est mort à 83 ans ; il fut à la tête des Éditions Barclay. On n'oublie pas non plus George Michael, qui nous a fait tant danser et est mort à 53 ans seulement d'une crise cardiaque le jour de Noël...

Céline Dion a vécu une année marquée par de grands succès et de grands malheurs, à commencer par la mort de son époux et père de ses trois enfants René Angelil, puis celle de son frère Daniel et de son beau-frère Guy Poirier. Ses fans pensent à elle alors que l'une de ses soeurs souffre, elle aussi, d'un cancer.