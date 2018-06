Eva Longoria enceinte : Après les larmes, sortie enjouée avant l'accouchement

Samedi 16 juin 2018, Eva Longoria faisait une nouvelle sortie en plein air alors qu'elle est au bord de l'accouchement. L'ancienne star de Desperate Housewives, qui attend son premier enfant à 43 ans, s'est offert un pique-nique à Los Angeles.

Après les larmes, place au sourire. Quelques heures plus tôt, elle annonçait avec tristesse la mort de son chien adoré Jinxy (15 ans, victime d'une crise cardiaque et qui est mort chez le vétérinaire, mais Eva Longoria a pu compter sur le soutien de ses amies pour se changer les idées. L'actrice et ses copines ont ainsi fait un pique-nique au soleil. La star, en tongs, avait enfilé un simple pantalon noir et s'était couvert la tête avec une casquette. On a surtout pu voir son énorme ventre rond, signe d'un accouchement imminent. Elle doit donner naissance à un petit garçon, fruit de ses amours avec son mari José Baston.

Eva Longoria, qui va produire pour ABC une série intitulée Grand Hotel et qui est actuellement à l'affiche aux États-Unis de la comédie Overboard, était aussi vue le 14 juin avec son mari sortant d'un cabinet médical. Le dernier contrôle avant l'arrivée de bébé ?

Sur Instagram, l'actrice n'a pas manqué de partager des photos de son week-end, s'enthousiasmant pour la victoire du Mexique (pays d'où sa famille est originaire) face à l'Allemagne à l'occasion de la Coupe du monde et souhaitant une bonne fête des Pères à son papa.