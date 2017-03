EXCLU – Aymeric Bonnery (Mad Mag) : "Aurélie Van Daelen me manque..."

Aymeric Bonnery fait incontestablement partie des révélations de cette saison télé grâce à ses chroniques dans le Mad Mag de NRJ12. Pour Purepeople.com, celui qui a rapidement trouvé sa place dans la "Mad Team" aux côtés d'Ayem Nour, Benoît Dubois ou encore Émilie Picch a accepté de parler des coulisses de l'émission.

Concernant l'absence de plus en plus longue d'Aurélie Van Daelen (qui s'est récemment exprimée sur les réseaux sociaux), le beau gosse qui se serait dernièrement considérablement rapproché de Benoît Dubois a assuré qu'il n'était pas du tout en délicatesse avec la jolie maman de Pharell. "Aurélie est une fille que moi j'adore, je la trouve très très bien, on a beaucoup rigolé sur le Mad Mag.Tous les deux, on a un jeu de rôles qui me plaît, qui est marrant, on se taquine, on se chamaille et ça finit toujours par le sourire !", a-t-il lâché avant de se faire plus intime : "C'est une personne qui aujourd'hui me manque. Je crois qu'elle est un petit peu malade ou qu'elle a souhaité prendre un petit peu de recul pour l'instant. A priori, elle pourrait réintégrer l'émission et, en tout cas, je ne nourris aucune animosité envers elle. Elle fait partie de la famille Mad Mag !"

Concernant sa propre présence médiatique, Aymeric Bonnery a assuré qu'il avait des projets et des ambitions, que ce soit sur NRJ12 ou à la radio. "Je n'ai pas peur de travailler, moi des journées de 15 heures ne me font pas peur et j'ai vraiment envie de bosser. J'aimerais déjà pouvoir passer en FM. Bosser sur une matinale, ça ne me fait pas peur, le soir, ça ne me fait pas peur, je m'adapterai. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'aller au bout de mes rêves", a-t-il indiqué. Et de poursuivre à propos de la télévision : "Aujourd'hui, je suis à NRJ12, je suis très heureux sur cette chaîne. J'ai remis mon avenir et mes idées futures au patron de la chaîne qui, j'en suis sûr, saura me faire évoluer de manière intéressante. Il faut être lucide sur son parcours et avancer step by step !"

Julien Perret

