François Hollande : Le mariage avec Julie Gayet ? "C'eut été plus rassurant..."

Depuis la sortie de son ouvrage, François Hollande court les médias et, côté presse écrite, il a accordé une interview au magazine Paris Match. L'ex-président y évoque sans détour sa compagne, l'actrice et productrice Julie Gayet. Une histoire de coeur que les Français ont découverte pendant son passage au pouvoir et qui suscite toujours la curiosité.

Pendant son mandat, François Hollande avait débarqué avec Valérie Trierweiler à son bras, dans le rôle de la première dame. Très vite, la journaliste avait été remplacée par Julie Gayet, qui s'était volontairement tenue à bonne distance de la vie politique et donc de la "fonction" de première dame."J'ai toujours pensé que les Français élisaient un président et non pas un couple. D'où le choix partagé avec Julie Gayet qui, comme chacun sait, a une vie professionnelle. Aujourd'hui, l'exposition de ma vie personnelle est plus naturelle", affirme-t-il. Le couple n'hésite d'ailleurs plus à s'afficher lors d'événements comme pendant les obsèques de Johnny Hallyday.

François Hollande et Julie Gayet, qui vivent aujourd'hui sous le même toit dans une maison du 20e arrondissement de Paris, sont très heureux en tant que concubins et n'envisagent pas le mariage. Ils n'y ont d'ailleurs jamais songé... "Je n'ai rien à déclarer là-dessus ! (...) Se marier sous le prétexte d'être président, ce n'est pas une belle déclaration à faire à la personne aimée. C'eut été plus rassurant et, pour ma compagne, plus protecteur. Le mariage fait partie de la liberté de chacun et c'est désormais un droit pour tous", dit-il. S'il a "le plus grand respect pour cette institution", François Hollande n'est pas du genre à se faire passer la bague au doigt, Valérie Trierweiler ou Ségolène Royal, la mère de ses enfants, peuvent en attester...

Loin de la vie politique, François Hollande peut savourer chaque minute de son temps. Ainsi, pour Pâques, il s'est rendu avec Julie Gayet dans l'Eure chez Jean-Pierre Jouyet. "Il en a profité pour aller voir la maison où je l'avais connu, celle de son père qui va fêter ses 95 ans. Il retrouve peu à peu son identité", déclare l'ami de longue date.

Thomas Montet

L'interview intégrale de François Hollande est à retrouver dans Paris Match en kiosques le 19 avril 2018.