Garou, très embarrassé par l'exil fiscal de Florent Pagny

L'année 2018 s'annonce chargée pour Garou. L'ancien juré des saisons 1, 2, 3 et 5 de The Voice a accepté de rejoindre Lara Fabian dans le jury de la sixième saison québécoise du programme, intitulé La Voix. C'est en participant à cette aventure sur TF1 mais aussi en répondant présent à l'appel des Enfoirés que Garou a beaucoup fréquenté Florent Pagny. Ce dernier vient de déménager au Portugal pour des raisons fiscales. Un sujet qui met visiblement mal à l'aise l'artiste québécois.

Garou s'est en effet confié au Parisien, ce jeudi 12 octobre, car il présentera en début d'année sur France 2 trois émissions pour sélectionner le candidat de la France pour l'Eurovision 2018. La grande finale se tiendra évidemment au Portugal, pays du dernier gagnant, le touchant Salvador Sobral dont l'état de santé est très préoccupant. Interrogé par Le Parisien sur l'exil fiscal de son collègue, Garou botte en touche : "Peut-être qu'il veut présenter, l'Eurovision, non ?" Et d'ajouter illico : "Allez, fin de l'interview." Rien n'indique cependant que Garou a mis fin prématurément à son entretien avec Le Parisien, cette question sur Florent Pagny intervenant après qu'il a eu le temps d'évoquer en détails son rapport à l'Eurovision et son intérêt pour le concours.

C'est justement dans Le Parisien que l'on a appris que Florent Pagny quittait la France pour le Portugal, "pour des raisons fiscales" : "Il n'y a pas d'impôt sur la succession, pas d'impôt sur la fortune et surtout pas d'impôt sur les royalties pendant dix ans, tous les artistes commencent à s'installer là-bas", expliquait-il avant de préciser, après le tollé général, que ses propos n'avaient pas vocation à être publiés mais qu'il assumait. Florent Pagny a depuis rappelé qu'il paye des impôts pour tout ce qu'il fait en France mais que, domicilié au Portugal, il échappera aux impôts sur ses droits d'auteurs. Ce qui n'est en rien négligeable.