Gims et Demdem : Soirée "Roi Lion" avec Rayane Bensetti et Jamel Debbouze

Le Roi Lion est sans aucun doute l'un des films les plus populaires et les plus appréciés de Disney. Il est remis au goût du jour cette année avec la sortie d'une nouvelle version le 17 juillet 2019 en France. En attendant que Simba, Nala Pumbaa et les autres investissent à nouveau les salles obscures pour le bonheur des grands et des petits, ceux qui ont eu le plaisir de les doubler se sont retrouvés le 11 juillet pour une projection exceptionnelle organisée au Grand Rex, à Paris.

Gims et sa femme Demdem ont participé à cette grande soirée Disney. Le chanteur de 33 ans et son épouse ont posé lors du photocall, l'interprète de Miami Vice en pantalon et T-shirt blancs associés à une veste en jean à l'effigie de Paris de chez Balenciaga et sa femme joliment décolletée dans un ensemble noir. Lors de la soirée, Gims a retrouvé un autre artiste qu'il connaît très bien, mais qui a entamé un break il y a déjà plusieurs mois : Vianney. Ils sont tous les deux à l'origine du duo La Même, un tube.

Le casting du Roi Lion était quant à lui quasiment au complet : Rayane Bensetti (la voix de Simba), l'ancienne candidate de The Voice (TF1) Anne Sila (Nala adulte), Jamel Debbouze (Timon), Alban Ivanov (Pumbaa), Jean Reno (Mufasa) et Sabrina Ouazani (Shenzi, la hyène). L'actrice a pu compter sur la présence de son compagnon Franck Gastambide, tandis que Rayane Bensetti a pu compter sur celle d'Héloïse Martin, avec qui il a tourné les deux volets de Tamara, mais aussi sur celle de danseurs ou ex-danseurs de Danse avec les stars (Yann-Alrick Mortreuil, Guillaume Foucault et Maxime Dereymez et Hajiba Fahmy qui a officialisé sa grossesse surprise). Rayane Bensetti a remporté l'émission de divertissement de TF1 en 2014 avec sa grande complice Denitsa Ikonomova. Cette dernière était d'ailleurs absente lors de la projection exceptionnelle du Roi Lion.

Si Rayane Bensetti s'est montré particulièrement en grande forme au Grand Rex, il a dû faire face à de nombreuses critiques à propos de sa participation au Roi Lion. Des commentaires désobligeants et parfois agressifs auxquels l'acteur de 26 ans avait choisi de répondre sur Twitter. "Et bah les amis... J'en vois passer des choses négatives. Mais je vous comprends... Moi aussi j'aurais aimé retrouver toutes les voix qui ont fait mon enfance... Mais ce n'est pas nous qui décidons, on s'adapte et on vit ce rêve à 100%. Maintenant, faites-moi confiance, on a travaillé dur pour essayer de ne décevoir personne. Allez voir le film, jugez après... Sans rancune", avait-il publié le 3 juillet.