Guillaume Canet : "Mon fils ne veut voir aucun de nos films"

Dans sa nouvelle réalisation Nous finirons ensemble, suite des Petits Mouchoirs, Guillaume Canet nous fait retrouver sa bande de copains du Cap-Ferret et dirige une nouvelle fois sa comédienne fétiche : Marion Cotillard. Sa chère compagne et mère de ses enfants est une évidence devant sa caméra et il ne cache pas son bonheur de travailler en famille. Mais, à l'instar de Charlotte Gainsbourg qui a filmé ses enfants pour ses clips et qui les imagine tous acteurs, le réalisateur et acteur se verrait-il diriger sa progéniture, Marcel (bientôt 8 ans) et Louise, 2 ans, dans un long métrage ? Il répond à la question pour Paris Match.

"Ils feront ce qu'ils ont envie de faire. Je ne vais jamais leur demander – ou leur imposer – de tourner dans un de mes films. J'ai surtout envie de les protéger : ce n'est pas évident d'être les enfants de deux personnes connues. La préservation de notre jardin secret est importante. Bon, cela dit, notre fils, ça ne le chauffe pas du tout d'avoir des parents acteurs ! Pour l'instant, il ne veut voir aucun de nos films", confie Guillaume Canet au magazine Paris Match.

Dans Nous finirons ensemble, en salles le 1er mai 2019, les potes de Max (François Cluzet) débarquent dans sa belle maison de vacances, trois ans après s'être vus pour la dernière fois. Max s'enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d'autres sont nés, les parents n'ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l'amitié ?

