Heidi Klum et Tom Kaulitz : Amoureux et très tactiles à Cannes

"On ne trouve pas l'amour en claquant des doigts. Je rame autant que les autres, vous savez !", a révélé Heidi Klum dans son interview au magazine ELLE. Elle semble être arrivée à bon port en commençant une relation avec le musicien de Tokio Hotel Tom Kaulitz. Le couple a officialisé la nouvelle au Festival de Cannes, avant de profiter de ce séjour sur la Côte d'Azur pour s'embrasser sur un yacht.

Samedi 19 mai, Heidi Klum et Tom Kaulitz ont été surpris à bord d'un bateau. Le top model et son nouveau compagnon musicien y ont passé l'après-midi. Très tactiles, ils ont échangé plusieurs baisers et caresses, plus le plus grand bonheur des photographes présents.

Craquante en bikini, l'icône mode de 44 ans s'est offert un bain de soleil et a trempé ses pieds dans l'eau, toujours sous la bienveillance de son cher et tendre. La veille de ce moment en amoureux, le couple avait paradé sur son premier tapis rouge à l'hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes lors du 25e gala de l'amfAR.