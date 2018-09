Heidi Klum : Sublime auprès de son acolyte, la bombe tourne une page

Avant la grande soirée des Primetime Emmy du 17 septembre 2018, la 70e cérémonie des Primetime Creative Arts Emmy Awards s'est tenue dimanche 9 septembre au Microsoft Theatre à Los Angeles. Les programmes de télé-réalité y étaient notamment récompensés. Raison pour laquelle, la divine Heidi Klum était de la partie, magnifique dans un robe rose signée Elie Saab. Cette soirée pourrait marquer un tournant dans la carrière d'animatrice du top allemand.

Depuis 2004, Heidi Klum présente le concours de mode Project Runway sur la chaîne Bravo. Une nouvelle fois cette année, la compagne de Tom Kaulitz était nommée, au côté de son acolyte Tim Gunn qui l'accompagnait sur le tapis rouge, dans la catégorie meilleure animation d'émission de télé-réalité – un trophée qu'ils ont déjà remporté en 2013. Pour la troisième année consécutive, le duo s'est incliné devant Rupaul qui présente le concours de drag queens Rupaul's Drag Race sur VH1. Mais l'année prochaine, Heidi Klum n'aura peut-être pas l'occasion de se rattraper...

Auf Wiedersehen

Contre toute attente, notamment celle des fans, Heidi Klum et Tim Gunn ont annoncé qu'ils ne présenteraient plus l'émission dont la 17e saison est en chantier. Le duo s'est engagé auprès d'Amazon pour une nouvelle émission de mode dont on ne sait encore rien. Dans un communiqué, Klum a écrit : "Après 16 incroyables saisons, je dis Auf Wiedersehen à Project Runway, une émission que j'ai eu l'honneur de présenter et d'aider à créer. J'en suis incroyablement fière et elle gardera une place particulière dans mon coeur." Dans la foulée, l'émission perd aussi l'un de ses juges, le couturier new-yorkais Zac Posen, qui officiait depuis 2013. Pour beaucoup, Project Runway pourrait ne jamais se remettre du départ des emblématiques Tim Gunn et Heidi Klum. Pour autant, le chaîne ne lâche pas son concept qui reviendra avec deux nouveaux animateurs dont le nom sera annoncé prochainement.

Si cette cérémonie est clairement la petite soeur des Emmy Awards de la semaine prochaine, il y a avait de nombreuses stars du petit écran sur son petit rouge. À commencer par toute l'équipe de La Fête à la maison : Bob Saget et sa fiancée Kelly Rizzo, le jeune papa John Stamos et son épouse Caitlin, Lori Loughlin, Candace Cameron-Bure et Andrea Barber. Toute l'équipe a renoué grâce à la plateforme Netflix. La saison 4 de La Fête à la maison : 20 ans après devrait débarquer dans les prochaines semaines.

Parmi les invités, il fallait aussi compter sur les anciennes stars de Buffy et époux Alyson Hannigan et Alexis Denisof, Tiffani Thiessen et son mari Brady Smith, l'ex-star de Grey's Anatomy Sarah Drew (qui n'a rien perdu de son sourire), les acteurs et actrices Lisa Kudrow, Fred Armisen, les frères Mark et Jay Duplass, Jane Lynch, Cicely Tyson, Jeri Ryan et les mythiques Madchen Amick (Twin Peaks et Riverdale) et William Shatner (Star Trek). L'animatrice Padma Lakshmi, Monica Lewinsky et le cinéaste et producteur Judd Apatow étaient également dans le public. Ce dimanche soir, John Legend est entré dans l'histoire en devenant à 39 ans le plus jeune artiste à avoir décroché un Oscar, un Tony, un Grammy et donc un Emmy Award. L'époux de Chrissy Teigen a été récompensé pour Jesus Christ Superstar en live sur CBS, une représentation unique et en direct de la comédie musicale culte qu'il a produite et dont il a tenu le premier rôle.