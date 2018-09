Ingrid Chauvin coachée par un danseur de "Danse avec les stars" !

Ingrid Chauvin est prête à tout pour incarner au mieux son personnage dans Demain nous appartient. Dans le feuilleton de TF1, Chloé Delcourt et Alex Bertrand (Alexandre Brasseur) doivent renouveler leurs voeux au cours d'un épisode spécial, en diffusion ce vendredi 28 septembre 2018.

Un événement très attendu par les fans de la série qui suivent leurs rebondissements sentimentaux depuis un an. La production a donc tout mis en place pour offrir une cérémonie grandiose et mémorable aux deux rôles principaux de la série. La première étape étant de les initier à la danse, et plus précisément au flamenco, une danse latine sensuelle et romantique. Spécialement créée pour l'ouverture du bal, la chorégraphie promet déjà de faire sensation.

Pour y arriver, Ingrid Chauvin a décidé de s'entourer des meilleurs, à commencer par un danseur professionnel qui n'est pas inconnu du grand public. C'est son mari, Thierry Peythieu qui a vendu la mèche sur Instagram ce jeudi 27 septembre en dévoilant une vidéo dans laquelle la mère du petit Tom est coachée par Anthony Colette. Ce dernier a été révélé l'an passé dans l'émission à succès Danse avec les stars à il a participé au côté de Joy Esther.

S'il est déjà très occupé avec la préparation du tout premier prime de la neuvième saison du show de danse – retransmis en direct samedi 29 septembre –, Anthony Colette a trouvé le temps de prendre en main Ingrid Chauvin. Au vu du déhanché et de la motivation de l'actrice, nul doute qu'elle en mettra plein la vue aux téléspectateurs !